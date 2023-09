Lars Klingbeil und Isabel Allende besuchen das Grab von Willy Brandt

Am Montag besuchten der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil und Isabel Allende, ehemalige Vorsitzende der Partido Socialista und Mitglied des chilenischen Senats, das Grab von Willy Brandt in Berlin Zehlendorf und legten Blumen nieder. Die Tochter des ehemaligen chilenischen Präsidenten Salvador Allende ist anlässlich des 50. Jahrestages des Militär-Putsches gegen die Allende-Regierung zu Gast in Deutschland. SPD-Chef Lars Klingbeil hatte sie bei seinem Besuch in Chile im August 2022 eingeladen.

Putsch vor 50 Jahren

Am 11. September 1973 riss in Chile das Militär die Macht an sich. Der Versuch des linken Regierungsbündnisses „Unidad Popular“ („Volkseinheit“), auf demokratischem Wege eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen, wurde brutal gestoppt. Chiles Präsident starb bei der Verteidigung seines Amtssitzes gegen die Übermacht der Angreifer, deren Triumph über die rechtmäßige Regierung eine Welle von Verhaftungen und Morden an linken Politiker*innen und Sympathisant*innen der gestürzten Regierung einleitete. Kein Putsch vorher oder nachher erregte weltweit derartige Abscheu. Bis heutet spaltet er die chilenische Gesellschaft.