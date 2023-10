Christiane Benner: Das ist die neue Chefin der IG Metall

Christiane Benner ist neue Chefin und damit erste Frau an die Spitze der IG Metall. Mit einem Wahlergebnis von mehr als 96 Prozent wählten die Delegierten auf dem 25. Ordentlichen Gewerkschaftstag in Frankfurt die 55-jährige Soziologin zu ihrer Ersten Vorsitzenden. Sie löst damit Jörg Hofmann ab, deren Stellvertreterin sie in den vergangenen acht Jahren war. Hofmann selbst stellte sich aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl.

Über die Ausbildung zur IG Metall

Benner ist im hessischen Bensheim groß geworden. „Finanziell war es eng“, betont sie im Magazin für Mitbestimmung der Hans-Böckler-Stiftung. Den Wert der Arbeit und eines eigenen Einkommens habe sie früh schätzen gelernt. Nach einer Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondentin studierte sie Soziologie. In die IG Metall trat sie ein, als sie ihre Ausbildung begann.

Die mit 2,2 Millionen Mitgliedern nicht nur Deutschlands, sondern auch weltweit größte organisierte Arbeitnehmervertretung ist für sie nicht nur eine Tarifpartei, sondern auch eine politische Kraft. Sie bewege auch die aktuellen Umfragewerte von rechten Parteien. „Sie zeigen, wie schwer es ist, unsere Gesellschaft zusammenzuhalten.“

In einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen stellte die neue Vorsitzende der IG Metall in der vergangenen Woche klar, dass sie „Dampf machen“ wolle, nicht nur für mehr Mitbestimmung in den Betrieben, sondern auch für Strategien gegen Rechts: „Gerade wir als Gewerkschaft haben enorme Möglichkeiten, gegen den weiteren Aufstieg der AfD zu wirken“, um einem weiteren Aufstieg der AfD entgegenzuwirken“, sagte Benner.

Führung im Team

Auch wolle sie die Gewerkschaft stärker im Team, mit „weniger Hierarchie, mehr Vertrauen“ führen. „Viele Kolleginnen und Kollegen und viele Führungskräfte in der IG Metall arbeiten schon so und wünschen sich das auch von unserer Spitze“, sagte sie im Magazin für Mitbestimmung der Hans-Böckler-Stiftung. Neben Benner, die künftig die Grundsatzfragen und Gesellschaftspolitik sowie die Betriebspolitik der IG Metall verantwortet, wird Jürgen Kerner als Zweiter Vorsitzender die Bereiche Industriepolitik, Branchenarbeit sowie Kommunikation und Mitglieder leiten. Nadine Boguslawski wird die Tarifpolitik der IG Metall führen, Hans-Jürgen Urban verantwortet die Bereiche Sozialpolitik, Arbeitsgestaltung und Qualifizierungspolitik und Ralf Reinstädtler die gewerkschaftliche Bildungsarbeit.

Bis Donnerstag sollen auf dem Gewerkschaftstag rund 530 Anträge beraten werden. 421 Delegierte aus dem gesamten Bundesgebiet sind angereist. Der scheidende Erste Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann, wies darauf hin, dass sich seit dem letzten Gewerkschaftstag enorm viel verändert habe. Als Beispiele nannte er Russlands Angriff auf die Ukraine, die „tektonischen geo- und wirtschaftspolitischen Verschiebungen“ sowie die jetzt in den Betrieben real ankommenden Transformationsherausforderungen. So werden Themen wie die Gestaltung der Energie- und Mobilitätswende, Sicherung von Beschäftigung und Sozialstaat sowie Fragen von Mitbestimmung und Tarifpolitik im MIttelpunkt stehen.

Reaktionen aus der SPD

SPD-Chefin Saskia Esken hält Christiane Benner für einen „Glücksfall für die IG Metall und für unser Land“. Sie werde eine herausragende Rolle spielen, wenn es um „die Gestaltung der großen Umbrüche in unserer Arbeitswelt geht - den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft, die Digitalisierung und die Herausforderungen im demografischen Wandel“. Zudem werde sie als erste Gewerkschafts-Chefin in einer immer noch stark männlich geprägten Branche „ein wichtiges Rollenmodell und Vorbild für Millionen Mädchen und junge Frauen in unserem Land!“, erklärte Esken am Montag in Berlin.

Katja Mast, Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, freut sich mit der IG Metall. Die Gewerkschaft habe heute mit Christiane Benner eine „top Frau an ihre Spitze gewählt. Mit Jörg Hofmann geht darüber hinaus ein ganz Großer der Gewerkschaftsbewegung“, schrieb sie auf X (ehemals Twitter).

Glückwünsche kamen auch von der SPD-Ministerpräsidentin des Saarlandes, Anke Rehlinger: „Es sind entscheidende Zeiten, packen wir die Zukunft unserer Industrie gemeinsam an!“

Auch AfA-Voritzende und Berliner Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe gratulierte Benner zur Wahl an die Spitze: „Dass zum ersten Mal eine Frau diesen Posten übernimmt und dann noch mit einem so starken Ergebniss von 96,4% freut mich besonders. Viel Erfolg bei den kommenden Herausforderungen!“, erklärte Kiziltepe ebenfalls auf X.