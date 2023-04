Verena Bentele: Mit Ausdauer für bessere Sozialpolitik

Ausdauer hat Verena Bentele schon früh bewiesen. Insgesamt 15 Jahre lang gehörte sie von 1995 bis 2010 zur deutschen Nationalmannschaft. Bei vier Paralympics startete sie als sehbehinderte Sportlerin im Langlauf und Biathlon. Mit zwölf Goldmedaillen ist sie bis heute eine der erfolgreichsten Paralympionikinnen aller Zeiten.

Durch ihre sportlichen Erfolge wurde auch die Politik auf sie aufmerksam. Zunächst rief die CDU Baden-Württemberg an, um sie als Wahlfrau für die Bundesversammlung im Jahr 2010 zu gewinnen. Sie sagte ab. Zwei Tage später klingelte erneut ihr Telefon. Diesmal war es die SPD, Bentele sagte zu und nahm wenige Wochen später an der Bundesversammlung teil. „Für mich war das super, weil ich dadurch eine tolle Gelegenheit hatte, in den politischen Betrieb in Berlin reinzuschnuppern und Demokratie at its best zu erleben“, erzählt sie in der aktuellen Folge des vorwärts-Podcasts „SPDings“.

Im Gespräch berichtet sie außerdem, wie der frühere Münchner Oberbürgermeister sie nach einer gescheiterten Olympia-Bewerbung wieder aufbaute, welche Rolle Andrea Nahles bei einem späteren Umzug nach Berlin spielte und was das alles mit einem Bierdeckel, ihrem „SPDings“, zu tun hat.

Für eine „gute Kindergrundsicherung“

Zudem formuliert Verena Bentele, die als Präsidentin des Sozialverbands VdK fast 2,2 Millionen Mitglieder in ganz Deutschland repräsentiert, einen Wunsch für die noch laufende Legislaturperiode: „Ich wünsche mir eine gute Kindgrundsicherung, die wirklich alle familienpolitischen Leistungen zusammenfasst und Kinder aus der Armut holt. Denn ich finde es unerträglich, dass fast drei Millionen Kinder in Armut leben.“