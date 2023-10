Trio an der Spitze der DL21: SPD-Linke hat neuen Vorstand

Es war ein Novum als im Oktober 2021 Ülker Radziwill, Lino Leudesdorff und Sebastian Roloff zu gleichberechtigten Vorsitzenden des „Forum Demokratische Linke 21“ (DL21) gewählt wurden. Zuvor war der im Jahr 2000 gegründete Verein immer von nur eine*r Vorsitzenden geführt worden. Seit dem Wochenende ist klar: Auch künftig hat die DL21 drei Vorsitzende, doch andere als bisher.

Ehemalige Vorsitzende arbeiten weiter mit

Die Mitgliederversammlung Berlin wählte die SPD-Bundestagsabgeordneten Jan Dieren und Erik von Malottki sowie Alme Kleen als neues Führungstrio. Kleen war von 2017 bis 2022 Vorsitzende der Jugendorganisation „SJD – Die Falken“ und arbeitet für die SPD-Fraktion im Landtag von Brandenburg. Leudesdorff, Radziwill und Roloff hatten nicht erneut für den Vorsitz kandidiert, arbeiten aber weiter im Vorstand als Beisitzer*innen mit.

„Die Klattens und Quandts dieser Welt oder ein Dieter Schwarz brauchen die Sozialdemokratie nicht. Wir machen Politik für die Menschen, die bei BMW oder LIDL arbeiten“, erklärte Jan Dieren nach seiner Wahl. Ziel der neuen Vorsitzenden sei eine SPD, die die Interessen arbeitender Menschen vertritt und sich an die Seite derjenigen stellt, die auf die Solidarität der Sozialdemokratie angewiesen sind.

Neue Vorsitzende wollen Rolle der SPD-Mitglieder stärken

„Gerade in Zeiten von Krieg, Flucht und sozialer Spaltung braucht es aktuell eine starke Linke in der SPD damit wir als Gesamtpartei die richtige Antwort auf diese Herausforderungen finden“, erklärte Alma Kleen. Die drei Vorsitzenden wollen auch die Rolle der Mitglieder in der Partei wieder stärker in den Mittelpunkt stellen. „Die Mitglieder müssen wieder stärker in wichtige Entscheidungen einbezogen werden“, forderte Erik von Malottki. Dazu gehörten etwa Abstimmungen über den Bundesvorsitz oder Koalitionen. Die DL21 wolle diese Verfahren begleiten und stark mitentscheiden.