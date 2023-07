SPD-Netzwerk startet neuen Podcast zu feministischer Außenpolitik

„Die Situation in Afghanistan heute mahnt uns, so einen Abbau von frauen- und menschenrechtlichen Standards niemals irgendwo wieder geschehen zu lassen“, sagt Derya Türk-Nachbaur. Die SPD-Bundestagsabgeordnete ist Mitglied der Enquetekommission mit dem Titel „Lehren aus Afghanistan für das künftige vernetzte Engagement Deutschlands“ und eine von zwei Gästinnen in der ersten Folge des neuen Podcasts „Feminist Affairs – sozialdemokratische Außenpolitik, feministisch“, dem ersten deutschsprachigen Podcast über feministische Außenpolitik.

Ins Leben gerufen hat ihn das Netzwerk „Feministische Außenpolitik“ in der SPD. In acht Folgen des Podcasts, der in Zusammenarbeit mit dem „vorwärts“ entstanden ist, diskutieren jeweils ein*e Mandatsträger*in und ein*e Expert*in über ein außenpolitisches Thema. Moderiert werden die Gespräche von Yasmina Alaoui und Lisa Storck, beide Mitglieder des Netzwerks. In der ersten Folge geht es um Afghanistan und darum, wie die erneute Machtübernahme der Taliban „fundamentale Erfolge für Frauen, Mädchen und marginalisierten Gruppen“ während 20 Jahren Afghanistan-Einsatz zunichte gemacht hat.

Türk-Nachbaur: Zwei große Fehler

Die SPD-Abgeordnete Derya Türk-Nachbaur sieht zwei große Fehler der deutschen Afghanistan-Politik: „Wir haben im entscheidenden Moment geglaubt, die Taliban ließen sich militärisch besiegen, und wir haben es nicht geschafft, einen Staat aufzubauen, der den Taliban trotzen konnte.“

Die zweite Gästin, Fatma Murtaza von ZAN e.V., ist der Meinung, die Planung und Umsetzung der militärischen Operation in Afghanistan sei von Anfang an mangelhaft gewesen. „Die USA und ihre Verbündeten haben sich hauptsächlich auf den Sturz der Taliban konzentriert und nicht auf die Stabilisation des Landes. Es fehlte an einem klaren Konzept für den Wiederaufbau und die Entwicklung Afghanistans nach dem Sturz der Taliban.“

