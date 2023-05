Spargelfahrt der Seeheimer: Der „vorwärts“ verlost Karten

Sie ist eine Institution im Terminkalender des politischen Berlins. Auch die eine oder andere Sage rankt sich um die „Spargelfahrt“ des Seeheimer Kreises. In diesem Jahr stechen die Seeheimer am 13. Juni in See: Die 62. traditionelle Spargelfahrt findet wie gewohnt auf dem Berliner Wannsee statt. Mit an Bord wird jede Menge sozialdemokratische Polit-Prominenz sein.

Zusammen mit dem Seeheimer Kreis verlost der „vorwärts“ 3 mal 2 der begehrten Eintrittskarten. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt bis zum 1. Juni eine E-Mail an seeheimer.kreis@bundestag.de. Viel Glück!