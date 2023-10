So reisen 18-Jährige kostenlos mit dem Zug durch Europa

Europa mit der Bahn entdecken und dafür keinen Cent bezahlen? Für tausende EU-Bürger*innen wird das bald möglich. „DiscoverEU“ heißt das Programm, das 2018 von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen wurde und inzwischen knapp 250.000 „Travel-Pässe“ vergeben hat. Im Oktober steht die nächste Bewerbungsrunde für 36.000 neue Pässe an.

Eingebunden im Erasmus-Programm zur Förderung von Mobilität und Lernen richtet sich die Idee an junge Menschen im Alter von 18 Jahren, um ihnen die Vielfalt Europas, sein Kulturerbe und seine Geschichte näher zu bringen. Die jungen Reisenden können Europäischen Kulturhauptstädte, prestigeträchtige UNESCO-Welterbe-Stätten oder mit dem europäischen Kulturerbe-Siegel ausgezeichnete Orte besuchen. Möglich sind auch Zwischenstopps an Orten mit dem Gütesiegel des „Access City Award“. Das sind Städte, die von der EU-Kommission ausgezeichnet wurden, weil sie der Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen Priorität einräumen.

18 Jahre alt mit Wohnsitz in der EU

Für die Herbstrunde des Auswalverfahrens müssen Bewerber*innen am 1. Januar 2024 18 Jahre alt sein, also zwischen dem 1. Januar 2005 (einschließlich) und dem 31. Dezember 2005 (einschließlich) geboren worden sein und einen Wohnsitz in Europa haben. Dazu zählen auch ein vom Erasmus+-Programm assoziiertes Drittland wie Island oder Serbien sowie überseeische Länder der EU wie Grönland oder Neukaledonien. Nicht mehr dazu gehören junge Menschen aus Großbritannien, da die Ausnahmeregelungen für eine Teilnahme, die im Austrittsabkommen mit der EU vorgesehen waren, 2021 ausgelaufen sind.

Bewerber*innen müssen sich zunächst auf der DiscverEU-Seite anmelden. Das ist seit Mittwoch, dem 4. Oktober möglich. Sie müssen fünf Multiple-Choice-Fragen und eine Schätzfrage beantworten, aus denen dann die Gewinner*innen ausgewählt werden, die die Quizfragen richtig beantwortet haben und deren Antwort dem Ergebnis der Schätzfrage am nächsten kommt. Weitere Informationen finden sich auf den europa.de-Seiten als FAQ.

Bewerbungsschluss 18. Oktober

Neben den Travel-Pässen erhalten die ausgewählten Teilnehmenden auch eine europäische Jugendkarte (EYCA), über die ein Jahr lang Preisnachlässe für Kultur- und Lernangebote, Natur- und Sportaktivitäten, Nahverkehr, Unterkunft, Verpflegung usw. abrufbar sind. Der Reisezeitraum liegt zwischen dem 1. März 2024 und dem 31. Mai 2025. Bewerbungsschluss für die DiscoverEU-Herbstrunde ist Mittwoch, 18. Oktober, 12.00 Uhr MESZ.