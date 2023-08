Was sich durch das Selbstbestimmungsgesetz ändert – und was nicht

Was ist das Selbstbestimmungsgesetz?

Das Selbstbestimmungsgesetz soll künftig das Verfahren regeln, wie trans-, intergeschlechtliche und nichtbinäre Menschen den Eintrag ihres Geschlechts und ihren Vornamen im Personenstandsregister ändern können.

Wie ist das Verfahren bisher geregelt?

Wollen trans-, intergeschlechtliche und nichtbinäre Menschen ihren Namen und/oder den Eintrag ihres Geschlechts ändern, müssen sie sich dafür einem aufwändigen Verfahren und zwei psychiatrischen Begutachtungen unterziehen. Die Kosten dafür müssen sie selbst zahlen. Am Ende entscheidet ein Gericht darüber, ob Name und/oder Geschlecht geändert werden dürfen. So ist es im Transsexuellengesetz geregelt, das vom Bundesverfassungsgericht schon mehrfach als verfassungswidrig eingestuft wurde.

Was ändert sich mit dem Selbstbestimmungsgesetz?

Mit dem Selbstbestimmungsgesetz wird das bestehende Verfahren vollständig abgeschafft. Künftig reicht eine „Erklärung mit Eigenversicherung“ gegenüber dem Standesamt aus, um Namen und/oder Geschlecht zu ändern. In dieser Erklärung muss die antragstellende Person versichern, dass die beantragte Änderung ihrer Geschlechtsidentität am besten entspricht und sie sich der Tragweite der durch die Erklärung bewirkten Folgen bewusst ist.

Welche Einschränkungen gibt es?

Will eine trans-, intergeschlechtliche oder nichtbinäre Person ihren Namen und/oder den Eintrag ihres Geschlechts ändern, muss sie dies drei Monate vorher gegenüber dem Standesamt erklären. Für eine erneute Änderung gilt eine Sperrfrist von einem Jahr. Für Minderjährige bis 14 Jahren sollen die Sorgeberechtigten die Änderungserklärung abgeben können. Minderjährige ab 14 Jahre sollen die Änderungserklärung selbst abgeben können. Ihre Wirksamkeit soll aber die Zustimmung der Sorgeberechtigten voraussetzen. Ersatzweise kann das Familiengericht seine Zustimmung geben.

Was müssen andere Personen beachten?

Das sogenannte Offenbarungsverbot untersagt es, frühere Geschlechtseinträge oder Vornamen von trans-, intergeschlechtliche oder nichtbinäre Person auszuforschen und zu offenbaren. So soll ein Zwangsouting verhindert werden. Bei Verstößen drohen Bußgelder. Nach Angaben des Justizministeriums ist dennoch sichergestellt, dass sich niemand durch Änderung seines Vornamens der Strafverfolgung entziehen kann.

Was regelt das Selbstbestimmungsgesetz nicht?

Nicht im neuen Gesetz geregelt sind Geschlechtsumwandlungen, auch wenn das in Medien und von Politiker*innen zum Teil behauptet wird. Auch das private Hausrecht wird durch das neue Gesetz nicht angetastet, ebenso wenig wie Regelungen im Sport. Es kann sich also kein Mann als Frau ausgeben, um bessere Wettbewerbsbedingungen zu haben, wie im Vorfeld des Beschlusses der Bundesregierung behauptet wurde.

Wie sind die Reaktionen auf den Entwurf des Selbstbestimmungsgesetzes?

„Es ist ein Entwurf, der die Interessen der gesamten Gesellschaft in den Blick nimmt. Und es ist ein Entwurf ganz im Geist des Grundgesetzes“, erklärte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) nach der Einigung des Kabinetts. „Das Selbstbestimmungsgesetz dient dem Schutz lang diskriminierter Minderheiten und ist ein gesellschaftspolitischer Fortschritt“, lobte Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne). Auch aus der SPD-Bundestagsfraktion gab es lobende Worte. Das Gesetz „befreit von unwürdigen und belastenden Verfahren, ohne Rechte einzuschränken“, erklärte die stellvertretende queerpolitische Sprecherin Anke Hennig. „Wir bauen damit staatliche Diskriminierung ab und erleichtern gesellschaftliche Teilhabe für trans* Personen“, ergänzte ihr Kollege Jan Plobner.

Auch der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) begrüßt den Gesetzentwurf, kritisiert jedoch, dass neben dem Hausrecht auch die Vertragsfreiheit unberührt sein soll. „Dies könnte als Legitimierung für diskriminierende Ausschlüsse von trans*, intergeschlechtlichen und nichtbinären (TIN*) Personen aus Einrichtungen, Räumen und von Veranstaltungen missverstanden werden“, befürchtet LSVD-Vorstandsmitglied Mara Geri.

Wie geht es jetzt weiter?

Der Gesetzentwurf geht nun an den Bundestag, der sich in den betreffenden Ausschüssen damit befassen und voraussichtlich noch Änderungen vornehmen wird. Ein Beschluss des Gesetzes wird bis Ende des Jahres erwartet. Das Selbstbestimmungsgesetz könnte dann im kommenden Jahr – die Rede ist von November 2024 – in Kraft treten.