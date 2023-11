Pension: Warum Rentner*innen keine Inflationsausgleichsprämie erhalten

Der Beschluss des Bundestags ist bereits einige Wochen her. Am 21. September stimmten die Abgeordneten der Übernahme des Tarifvertrags des Öffentlichen Dienstes auf die Bundesbesoldung- und Versorgung zu. Vertreter*innen der Kommunen und des Bundes hatten sich im April auf eine Tariferhöhung um einen Sockelbetrag von 200 Euro und eine prozentuale Erhöhung von 5,5 Prozent auf dem kommenden Frühjahr geeinigt. Hinzu kommt eine gestückelte „Inflationsausgleichsprämie“ in Höhe von 3.000 Euro.

Renten und Pensionen sind separate Systeme

Diese Prämie erhalten – im Gegensatz zu Rentner*innen – auch Pensionär*innen, also Beamt*innen im Ruhestand. Grund dafür ist, dass Pensionär*innen während ihres Berufslebens nicht in die Rentenkasse, sondern in ein separates System eingezahlt haben. So machen sich nicht nur Tariferhöhungen für Beamt*innen auch bei den Pensionen bemerkbar, sondern sie sind auch für die Prämie berechtigt.

Wieviel Geld Pensionär*innen erhalten, ist individuell unterschiedlich. Die Höhe richtet sich nach dem persönlichen Ruhegehaltssatz, der nach einer Arbeitsdauer von 40 Jahren in Vollzeit bei maximal 71,75 Prozent des Gehalts der letzten zwei Jahre vor der Pensionierung liegt. Die Höchstsumme beträgt demnach 2152,50 Euro.

Eine gute Nachricht auch für Rentner*innen

Analog zum Gehalt der Beamten werden sich im März dann auch die Pensionen erhöhen. Pensionär*innen mit dem Höchstbezug von 71,75 Prozent ihres letzten Gehalts erhalten dann mindestens 241,26 Euro mehr pro Monat. Die durchschnittliche Pension beträgt zurzeit 3.227 Euro. Immerhin eine gute Nachricht gibt es aber auch für Rentner*innen: Nachdem ihre Bezüge zum 1. Juli um 4,39 Prozent (im Westen) bzw. um 5,86 Prozent (im Osten) angehoben wurden, dürften sie auch im kommenden Jahr deutlich steigen. Expert*innen gehen von einem Plus von 5 bis 6 Prozent aus – den Tariferhöhungen in vielen Branchen sei Dank.