Großer Jubel: Mike Josef wird neuer Oberbürgermeister in Frankfurt

Es ist eine Entscheidung, die zu einer Stadt passt, in der Menschen aus mehr als 180 Nationen friedlich zusammenleben und schätzungsweise mehr als 60 Prozent der Stadtbevölkerung eine Migrationsgeschichte haben. Mike Josef, im Alter von vier Jahren mit seinen Eltern aus Syrien nach Deutschland geflohen, wird neuer Oberbürgermeister. Der 40-jährige Sozialdemokrat setzte sich in einem engen Rennen in der Stichwahl am Sonntag gegen Uwe Becker von der CDU durch. Josef kam auf 51,7 Prozent der Stimmen. Im ersten Wahlgang drei Wochen zuvor hatte Becker noch mit einem Vorsprung von 10,5 Prozentpunkten vorne gelegen: Er holte damals 34,5 Prozent, Josef 24,0 Prozent.

Josef: „Ich bin wirklich überwältigt.“

Doch angesichts zahlreicher Wahlempfehlungen für den SPD-Mann deutete sich dessen Sieg bereits im Vorfeld an. Am Wahlabend selbst war es trotzdem lange Zeit ein knappes Rennen. Zunächst lag Becker vorne, was vor allem auch daran lag, dass die Ergebnisse aus den äußeren Stadtteilen zuerst ausgezählt waren. In allen Bereichen der Innenstadt mit Ausnahme des Frankfurter Westends lag Josef vorne. Als nur noch wenige Wahlbezirke fehlten, gestand Becker seine Niederlage ein. Josef zog unter großem Jubel in den Frankfurter Römer ein. Er ist das erste Stadtoberhaupt mit Migrationsgeschichte und der jüngste Oberbürgermeister Frankfurts aller Zeiten.

„Ich bin wirklich überwältigt und empfinde einfach nur Dankbarkeit gegenüber unserer Stadt und all denjenigen, die mich unterstützt haben in den letzten Monaten“, sagte der Sozialdemokrat im Interview mit dem Hessischen Rundfunk am Sonntagabend. Er wolle der Oberbürgermeister aller Frankfurter*innen sein, versprach er. „Es ist mir eine Ehre, diese Verantwortung jetzt übertragen zu bekommen. Damit werde ich mit Demut umgehen“, sagte Josef, während Teile des Interviews unter lauten „Mike, Mike, Mike!“-Rufen im proppenvollen Römer untergingen.

Signalwirkung über Frankfurt hinaus

Zu den ersten Gratulant*innen zählte Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die zugleich hessische SPD-Vorsitzende ist und im Oktober zur ersten Ministerpräsidentin des Bundeslandes gewählt werden möchte. „Die Frankfurterinnen und Frankfurter haben heute Mike Josef gewählt und damit gezeigt, dass sie soziale Politik wollen“, kommentierte Faeser den Wahlausgang auf Twitter. Weitere prominente Sozialdemokrat*innen gratulierten ebenfalls, der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil, der Josef im Wahlkampf unterstützt hatte, schrieb: „Großartige Nachrichten aus Frankfurt am Main: Mike Josef gewinnt die Stichwahl und wird neuer Oberbürgermeister. Herzlichen Glückwunsch, lieber Mike!“

Großartige Nachrichten aus Frankfurt am Main: @MikeJosef_FFM gewinnt die Stichwahl und wird neuer Oberbürgermeister. Herzlichen Glückwunsch, lieber Mike!

Und herzlichen Glückwunsch, liebe @hessenSPD! pic.twitter.com/Dq6sHyEwsO — Lars Klingbeil 🇪🇺 (@larsklingbeil) March 26, 2023

Auch Arbeitsminister Hubertus Heil schrieb: „Ich freue mich für die Stadt Frankfurt am Main und gratuliere Mike Josef herzlich zu seiner Wahl als Oberbürgermeister.“ Der hessische SPD-Europaabgeordnete Udo Bullmann wertet Josefs Wahl sogar als ein größeres Signal: „Mike Josefs Wahlsieg in Frankfurt wird die politische Landschaft verändern. Weit über die Stadt hinaus“, kommentierte er. In jedem Fall ist die Wahl das endgültige Ende der Ära Feldmann. Der frühere Oberbürgermeister war durch zahlreiche Skandale in die Kritik geraten und schließlich im November abgewählt worden. Kurz danach trat er aus der SPD aus. Sein Nachfolger Josef versprach am Wahlabend: „Ich werde von Anfang an Strukturen so verändern, damit klar ist, dass wir das alte Kapitel beendet haben und jetzt ein neues aufschlagen werden.“