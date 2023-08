Gartenfest der „Seeheimer“: Drei mal zwei Karten zu gewinnen

Auch wenn es deutlich jünger ist als die „Spargelfahrt“: Das Gartenfest des Seeheimer Kreises ist bereits eine Institution im politischen Berlin. Am 5. September findet es zum 12. Mal statt. Im Garten der Parlamentarischen Gesellschaft wird mit dem Fest das Ende der politischen Sommerpause eingeläutet.

Die Seeheimer verlosen unter den Leser*innen von vorwärts.de zwei mal drei Freikarten. Wer an der Verlosung teilnehmen will, schreibt bis zum 11. August eine E-Mail an seeheimer.kreis@bundestag.de. Betreff: Gartenfest. Viel Glück!