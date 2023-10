Facebook und X: Warum das vorwärts-Logo jetzt pink ist

Irritierte Nachrichten erreichten die vorwärts-Redaktion am Wochenende. „Ist die Farbe Rot nicht mehr opportun?“, wollte ein Leser auf Facebook wissen. „Es ist nicht der 1.April. Und ja: Wir wollen unser ROT behalten“, schrieb ein anderer. Was war passiert? Die Redaktion des „vorwärts“ hatte sich entschieden, ihr Logo in den sozialen Netzwerken Facebook und X (vormals Twitter) umzufärben. Statt auf rotem Grund prangt das „v“ nun vor pinkem Hintergrund.

Rückkehr zum gewohnten Rot im November

Hintergrund der Aktion ist der Oktober als „Breast Cancer Awareness Month“: Einen Monat lang sollen das Bewusstsein für Brustkrebs und seine Bekämpfung in der Gesellschaft gestärkt und die Solidarität mit betroffenen Frauen betont werden. Internationales Symbol ist seit 1992 eine pinke Schleife. Der Brustkrebs-Monat wird deshalb auch „Pink October“ genannt. In Deutschland erkranken jährlich rund 74.000 Frauen neu an Brustkrebs. Auf hundert betroffene Frauen kommt ein Mann mit Brustkrebs.

Um dafür zu sensibilisieren und für eine Früherkennung zu werben, beteiligen sich jährlich zahlreiche Unternehmen und Vereine am „Breast Cancer Awareness Month“, u.a. indem sie ihre Logos pink färben. Zu ihrem Heimspiel am 1. Oktober liefen etwa die Eishockey-Spieler der Berliner Eisbären in pinken Trikots auf. Der „vorwärts“ wird seine Logos in den sozialen Medien den Oktober über in Pink halten und danach zum gewohnten Rot zurückkehren.