Engpässe bei Kindermedizin: Wie der Arzneimangel bekämpfen werden soll

In Deutschland herrscht ein Mangel an Medikamenten für Kinder. Das ist nun sogar offiziell – zumindest für antibiotikahaltige Säfte. Vor kurzem veröffentlichte das Bundesgesundheitsministerium eine entsprechende Meldung im Bundesanzeiger. Diese Maßnahme fußt auf einem Frühwarnsystem beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte.

Zeitnah auf den Mangel an Kindermedikamente reagieren

Durch die Meldung können Landesbehörden zeitnah auf den Mangel reagieren. Damit war zeitgleich eine weitere Maßnahme verbunden: Die im Normalfall strengen Regeln für die genannten Medikamente wurden für einen bestimmten Zeitraum gelockert. So können Medikamente aus anderen Ländern – ohne deutsche Verpackung – auch in Deutschland von Apotheken verkauft werden.

Als Gründe für die Lieferschwierigkeiten nannte das Gesundheitsministerium unter anderem „Engpässe bei Grundstoffen“ oder „Produktionsprobleme“. Bereits Anfang April hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ein Gesetz auf den Weg gebracht, was die Engpässe bei der Medikamentenversorgung beseitigen soll. Allein der Bundestag muss es nur noch beschließen.

Unter anderem sieht das Gesetz vor, dass bei Kindermedikamenten keine Fest- und Rabattverträge gelten sollen. Pharmaunternehmen könnten höhere Preise für die erwähnte Arznei verlangen – diese Maßnahme ist als Anreiz gedacht, damit es für die Firmen attraktiver wird, Kindermedikamente herzustellen.

Gesetz soll Arzneimittelversorgung sichern

Darüber hinaus soll gerade bei Antibiotika nicht der günstigste Produzent den Zuschlag erhalten, sondern auch Hersteller aus Europa – so will man unabhängiger von Produktionsstätten in China und Indien werden. „Situationen wie um Weihnachten, als Fiebersäfte für Kinder vorübergehend nicht mehr vorrätig waren, darf es nicht mehr geben“, erklärt Dagmar Schmidt, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion.

Auch in schwierigen Zeiten müsse sichergestellt sein, dass Medikamente in der Fläche verfügbar seien. Bei Ausschreibungen zur Wirkstoffproduktion müssten die EU und der europäische Wirtschaftsraum nun besonders berücksichtigt werden. „Apotheken dürfen zukünftig leichter wirkstoffgleiche Arzneimittel an Patient*innen abgeben, sollte es zu Engpässen kommen“, erklärt sie.

Ein ganz wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang: Zudem werde ein Frühwarnsystem eingeführt, das rechtzeitiges Handeln bei befürchteten Lieferschwierigkeiten ermöglicht. Damit wolle man die die Arzneimittelversorgung in Deutschland sichern.