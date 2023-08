Eis, Wandern, China: Was SPD-Abgeordnete in der Sommerpause machen

Was machen Bundestagsabgeordnete eigentlich, wenn das Parlament gerade nicht tagt? Die Antworten sind sicherlich so zahlreich wie die Anzahl der Bundestagsabgeordneten. Allein mehr als 200 sind es in den Reihen der SPD. Sie sind während der Sommermonate, wenn der Bundestag zwischen Anfang Juli und Anfang September gut acht Wochen lang nicht für Plenarsitzungen zusammenkommt, vor allem in ihren Wahlkreisen unterwegs. So wie die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion Katja Mast.

An sieben Orten Eis essen

Seit 2005 gehört sie dem Bundestag an. Ihr Wahlkreis in Baden-Württemberg umfasst den Stadtkreis Pforzheim und den Enzkreis. Nach der Premiere im vergangenen Jahr war sie in den vergangenen Wochen schon zum zweiten Mal dort unterwegs, um angesichts vieler hitziger politischer Diskussionen zumindest zeitweise für Abkühlung zu sorgen. „Auf ein Eis mit Katja Mast“ hieß es an sieben Orten beziehungsweise Eisdielen in ihrem Wahlkreis, in denen sie zum Teil sogar persönlich hinter der Theke stand und an Eis an die Bürger*innen verteilte.

Am Ende waren es mehr als 250 Eiskugeln und „vor allem viele viele Begegnungen und Gespräche zu allen aktuellen Themen und Herausforderungen“, wie Mast auf ihrer Facebook-Seite schreibt. Wer in Köln wohnt und sich auch mal bei einem Eis über Politik austauschen will, kann das am kommenden Samstag, 12. August, tun. Denn die dortige SPD-Abgeordnete Sanae Abdi, zugleich entwicklungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, veranstaltet in der kommenden Woche ihre Sommertour.

„Mit der Sommerpause im Bundestag kann ich mich endlich wieder voll und ganz meinem wunderschönen Kölner Wahlkreis und euch, den Kölner Bürger:innen, widmen. An unterschiedlichen Orten und Terminen möchte ich daher mit euch ins Gespräch kommen und darüber austauschen, was euch politisch rumtreibt!“, schreibt sie dazu auf Instagram. Los geht es am Dienstag, 8. August, mit einer Lesung von Sawsan Chebli in der Kölner Universität aus ihrem Buch „LAUT – Warum Hate Speech echte Gewalt ist und wie wir sie stoppen können". Mit „Pizza und Politik“ geht es am Tag darauf kulinarisch weiter, ehe am Freitag und Samstag gleich drei Bürger*innensprechstunden folgen.

Viel Dialog mit den Bürger*innen in ihrem Wahlkreis ist auch für Verena Hubertz, Abgeordnete aus Trier und stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, bei ihrer „Mittendrin-Tour“ das zentrale Anliegen. Wie Hubertz auf Instagram schreibt, will sie dabei vor allem eines: zuhören. „Bei Schulen, Vereinen, Unternehmen, sozialen Einrichtungen und vielem mehr will ich vor Ort erfahren, wo der Schuh drückt und wie wir im Bundestag helfen können, Probleme zu lösen.“ Der Name „Mittendrin-Tour“ sei dabei im dreifachen Sinne gemeint: mitten im Jahr, mitten in der Sommerpause und mitten in der Legislaturperiode.

Erzgebirge, Bayern und China

Mitten durch seinen Wahlkreis unterwegs war auch der sächsische SPD-Abgeordnete Carlos Kasper, der unter dem Motto „Meine Sommertour – Deine Themen!“ den inhaltlichen Austausch suchte. Das war auch ein Anliegen des SPD-Generalsekretärs Kevin Kühnert, der zur Unterstützung der dortigen SPD im Landtagswahlkampf eine Woche lang durch Bayern wanderte. Etwas weiter weg zog es den Duisburger Abgeordneten Mahmut Özdemir, der in seiner Funktion als Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium nach Chengdu in China reiste, wo in diesem Jahr die World University Games ausgetragen werden. Die nächste Auflage in zwei Jahren geht dann in Nordrhein-Westfalen über die Bühne.