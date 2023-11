Dienstältester Minister: „Kompetenz und Leidenschaft zahlen sich aus.“

Können Sie sich noch an den 3. November 1998 erinnern?

Ja, natürlich. Es ist ja ein besonderes Erlebnis, wenn man als Minister berufen und vereidigt wird. Damit verbunden war ja auch der Regierungswechsel und die erste rot-rote Landesregierung, die Ministerpräsident Harald Ringstorff unter das Motto „Versöhnung“ stellte. Nach der Vereidigung im Landtag ging es dann gleich in die Vollen.

Inwiefern?

Aus dem Landtag bin ich gleich ins Ministerium gefahren. Normalerweise ist es ja üblich, dass einem dort der Vorgänger offiziell die Amtsgeschäfte übergibt. Das war in meinem Fall aber anders. Statt dem bisherigen Minister Martin Brick erwartete mich sein Staatssekretär Hermann Steitz. Das war schon eine etwas merkwürdige Situation.

Sie waren Landwirtschaftsminister in ganz unterschiedlichen Regierungskonstellationen – unter Rot-Rot genauso wie in einer großen Koalition. Gibt es da Unterschiede?

Ja, die gibt es. In der Koalition mit der Linkspartei wurden große Reformen angeschoben. Vom damaligen Sparhaushalt, den wir gemeinsam aufgelegt haben, um in der Zukunft stärker investieren zu können, profitieren wir heute noch. Abgesehen von der Corona-Zeit haben wir in den 25 Jahren als Land keine Kredite aufgenommen. In der Koalition mit den Linken haben wir auch im sozialen Bereich viele Verbesserungen erreicht, bei der Kostenfreiheit der Kinderbetreuung oder für den Arbeitsmarkt. Der Reformwillen ist bei der Linkspartei deutlich stärker als bei der CDU.

Wie hat sich Politik in diesem Vierteljahrhundert verändert, in dem Sie Minister sind?

Die Politik ist während dieser Zeit viel moderner geworden und auch schneller, was nicht immer gut ist. Der Einzug der sozialen Medien und die Verbreitung von Nachrichten in Echtzeit haben zu einer gewissen Schnelllebigkeit geführt. Durch die Digitalisierung ist der Arbeitsalltag viel dichter geworden. Im Vergleich zu meiner Anfangszeit hat sich die Anzahl der Veranstaltungen nahezu verdoppelt. Zum Teil sind die Diskussionen rauer geworden, was aus meiner Sicht auch viel mit den sozialen Medien zu tun hat. Und natürlich haben in letzter Zeit erst die Corona-Pandemie und dann der schreckliche Krieg in der Ukraine politisch sehr viel verändert. Die Politik befindet sich seit drei Jahren nahezu permanent im Krisenmodus. Und schließlich hat das Erstarken einer Partei rechts von der CDU einen großen Einfluss auf die Politik, der nicht ungefährlich ist.

Begonnen haben Sie als 1998 als Minister für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei. Später kamen erst der Umwelt- und schließlich der Klimaschutz dazu. Wie sehr hat sich Ihr persönlicher Fokus in dieser Zeit verschoben?

Ich sehe mich als eine Art Lebensminister von Mecklenburg-Vorpommern. In meinem Haus geht es um die Dinge, die für ein gutes Leben notwendig sind: Klimaschutz, Artenschutz, sauberes Wasser und saubere Luft sowie gesunde Ernährung. Als ich 1998 als Landwirtschaftsminister angefangen habe, hatte ich als Agraringenieur sehr gute Voraussetzungen das Ministerium, aber auch die Menschen im ländlichen Raum hinter mich zu bringen. Schließlich weiß ich auch, wie man Trecker fährt und Mähdrescher. Die Landwirtschaft ist für mich auch heute noch einer der wichtigsten Zweige unserer Volkswirtschaft. Sie wird aber zu wenig wertgeschätzt, schließlich ist sie eine wichtige Voraussetzung für den Umwelt- und den Klimaschutz. Die Landwirte gehen mit dem ihnen anvertrauten Grund sehr verantwortungsbewusst um und pflegen ihn. Insofern hängen die verschiedenen Bereiche, für die ich in meinem Amt zuständig bin, sehr eng miteinander zusammen.

Reizt es Sie trotzdem, nochmal ein anderes Ministerium zu führen?

Gedankenspiele gab es immer mal. Im Landtag bin ich ja auch Mitglied des Finanzausschusses gewesen – ein Bereich, den ich sehr interessant finde. Insgesamt ist aber der Bereich, in dem ich nun schon seit 25 Jahren Verantwortung tragen darf, genau das, was mich am meisten reizt. Zumal Deutschland ohne den ländlichen Raum keine Zukunft haben wird, weder, was die Versorgung mit Lebensmitteln angeht, noch mit Energie. In der SPD wird das manchmal leider zu wenig gesehen.

Wie meinen Sie das?

Naja, manche in der Partei meinen ja, die Menschen im ländlichen Raum wählen die SPD sowieso nicht. Dass das nicht stimmt, zeigen meine Wahlergebnisse. Als ich 1990 zum ersten Mal in den Landtag gewählt wurde, lag in meinem Wahlkreis der Kandidat der CDU vorn. Bei der letzten Wahl 2021 habe ich den Wahlkreis direkt mit 51,5 Prozent der Stimmen gewonnen, auch, weil ich nie vergessen habe, woher ich komme. Das zeigt: Kompetenz und Leidenschaft zahlen sich aus.

Mit ihren – bisher – 25 Jahren im Amt sind Sie Deutschlands dienstältester Minister. Werden Sie das feiern?

Nein. Vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen ist das für mich ein Arbeitstag wie jeder andere. Abends werde ich aber sicher mit meiner Frau darauf anstoßen, dass ich dieses schöne Amt nun schon so lange ausüben darf.