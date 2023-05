Bertolt Meyer: Wie ein Sozialdemokrat Hörsäle und Clubs füllt

„Sie sind doch mein Professor!“, ruft eine junge Frau auf einem Festival Bertolt Meyer zu. Von dieser Anekdote berichtet der Professor für Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der Technischen Universität Chemnitz in der aktuellen Folge des vorwärts-Podcasts „SPDings“. Denn neben der wissenschaftlichen Arbeit widmet sich der 46-Jährige in seiner Freizeit auch der Musik. Dabei behilflich ist Meyer, der ohne seinen linken Unterarm auf die Welt kam, seine Prothese.

Denn vor ein paar Jahren kam er auf die Idee, seine Unterarmprothese an einen Synthesizer anzuschließen. Gemeinsam mit einer Berliner Firma entwickelte er einen entsprechenden Aufsatz. So werden Elektrodensignale, die die Prothese von seinem Arm aufnimmt, in Steuerspannung umgewandelt. Für den Psychologieprofessor ist das ein Beweis dafür, welche Vorteile neue technologische Entwicklungen mit sich bringen können. Dieses „ermächtigende Potenzial“ komme ihm aktuell im politischen Diskurs zu kurz, sagt er.

Seit 20 Jahren SPD-Mitglied

Meyer ist der Ansicht: „In einer sozialdemokratischen Utopie einer gerechteren und solidarischeren Gesellschaft kann Technologie eine zentrale Schlüsselrolle spielen.“ SPD-Mitglied ist er schon seit rund 20 Jahren, auch wenn er mit manchem hadere. Was einer seiner Partei rät und welche Rolle eine „zerknitterte Fahne“ dabei spielt, erzählt er in der aktuellen Podcast-Folge.